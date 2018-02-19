Школы Ивано-Франковска закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа (видео)

За прошлую неделю количество заболевших резко увеличилось.

С сегодняшнего дня из-за гриппа все школы Ивано-Франковска закрыли на карантин.

За прошлую неделю та резко выросло количество больных, большинство из низ - дети, пишет ТСН.

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Также на неделю продолжили карантин в Черновцах. На период карантина дети будут учиться дистанционно - через Интернет.

По данным Минздрава, в пяти областях Украины превышен эпидемический порог до 25%. Это - Винницкая (на 8,1%), Волинская (7,7%), Житомирская (12,3%), Ровенския (4,7%) и Хмельницкая области (5,7%).