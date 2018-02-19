Школы Ивано-Франковска закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа (видео)
09:12, 19 февраля 2018Новости регионов
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За прошлую неделю количество заболевших резко увеличилось.
У 5-ти областях Украины превышен эпидемический порог / УНІАН
С сегодняшнего дня из-за гриппа все школы Ивано-Франковска закрыли на карантин.
За прошлую неделю та резко выросло количество больных, большинство из низ - дети, пишет ТСН.
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Также на неделю продолжили карантин в Черновцах. На период карантина дети будут учиться дистанционно - через Интернет.
По данным Минздрава, в пяти областях Украины превышен эпидемический порог до 25%. Это - Винницкая (на 8,1%), Волинская (7,7%), Житомирская (12,3%), Ровенския (4,7%) и Хмельницкая области (5,7%).
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