В Сумах появилось такси для людей с ограниченными возможностями

В Сумах появилось специальное такси для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщили УНИАН в Сумском городском совете, на этой неделе для сумчан начал работать микроавтобус «Газель» и четыре легковых автомобиля, которые будут выезжать на вызовы пенсионеров и инвалидов.

«Идейным вдохновителем проекта стал благотворительный фонд «Социнвест», учредителем которого является Координационный совет общественных организаций инвалидов Сумской области. Именно за счет фонда и с помощью спонсоров была приобретена маршрутка, а легковые авто фонду бесплатно передала исполнительная служба областного управления юстиции», - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба отмечает, что инвалиды-колясочники и их сопровождающие во время поездок в поликлиники, больницы, на вокзалы, будут обслуживаться бесплатно. Если же кому-то необходимо сделать поездку по личным делам - тариф будет льготным. Также социальным такси смогут пользоваться со значительной скидкой инвалиды второй и третьей групп, а также все пенсионеры.