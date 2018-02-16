В Киеве в Институте фтизиатрии и пульмонологии произошел пожар

13:39, 16 февраля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Как сообщает столичное Главное управление ГСЧС Украины, сообщение об этом спасатели получили в 10:10.

Читайте такжеУ главы Национального института пульмонологии, который жаловался на нехватку денег, украли 15 миллионов гривень (видео)На место происшествия были направленыспасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как стало известно, пожар возник в одном из кабинетов на втором этаже 9-этажного здания.

В 10:36 пожар был локализован на площади 4 кв. м, в 10:37 - ликвидирован.

Во время ликвидации пожара были эвакуированы со второго этажа на первый 16 человек, среди которых 8 детей. Травмированных нет.

На месте происшествия работали 28 человек личного состава и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Как известно, по адресу ул. Амосова, 10 (Протасов Яр) расположен Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г.Яновского АМН Украины.

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