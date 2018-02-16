В школах Ивано-Франковска из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин

Планируется, что занятия возобновятся 26 февраля.

В школах Ивано-Франковска из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 19 февраля будет приостановлен учебно-воспитательный процесс.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Читайте такжеЗа прошедшую неделю в Украине из-за гриппа умерли два маленьких ребенка«Только что состоялось заседание комиссии по вопросам технологически-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Учитывая стремительный рост количества заболеваний гриппом и ОРВИ среди детей и подростков в школах города, принято решение приостановить учебно-воспитательный процесс в школах города с 19 февраля», - написал мэр города.

По его словам, за минувшую неделю в городе зарегистрировано почти 4 тысячи больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом 80% заболевших - это дети до 18 лет.

«Предварительно, уже 26 февраля дети вернутся за парты», - уточнил городской голова.

Отмечается, что в принятии указанного решения члены комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС руководствовались рекомендациями Ивано-Франковской межрайонной филиала Государственного учреждения «Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины», которая рекомендовала немедленно приостановить учебно-воспитательный процесс в заведениях образования Ивано-Франковска.