Детей с ДЦП, выехавших из Донецка, реабилитируют в медучреждениях Западной Украины

Для каждой мамы безопасность и здоровье ее ребенка – это главное. И невозможно представить, что чувствовала Виктория Ромашевская из Донецка, когда в городе начались боевые действия, а маленькому сыну Даниилу поставили жуткий диагноз – детский церебральный паралич. Что делать, куда бежать, к кому обращаться? Но у этой истории – оптимистичный финал: нашлись люди, которые помогли молодой женщине и ее семье…

Двойняшки Филипп и Даниил Ромашевские родились весной прошлого года, раньше срока – на 33 неделе беременности у мамы. Виктория тогда настрадалась – долго лежала в больнице и до, и после родов: ее мальчики были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, находились на медикаментозном лечении… А когда двойняшкам исполнилось 9 месяцев, женщина заметила неладное: у Даниила мышцы ног были в постоянном напряжении – так, что ему было трудно даже сидеть. Пройти полное обследование Ромашевские не успели: в Донецк пришла война.

Стало страшно за детей. Супруги решили, что из города надо уезжать. Отправились к бабушке Виктории, в Кременец Тернопольской области. Думали, что едут на время, переждут месяц-другой и вернутся – теплые вещи с собой не брали. Никто тогда не думал, что ситуация в Донецке с каждым днем будет только ухудшаться.

В Кременце женщина обратилась за консультацией к врачам, и в Тернопольской областной детской больнице Даниилу был установлен диагноз – ДЦП.

– К счастью, у нас не самый тяжелый случай, – говорит Виктория. – Однако он требует длительной реабилитации: массажи, мануальная терапия, лечебная и ритмическая гимнастика, рефлексотерапия. Я стала искать, где ребенку лучше всего смогут оказать помощь, и так узнала о методике Козявкина.

Эта методика – высокоэффективная технология лечения пациентов с ДЦП, остеохондрозом, а также с последствиями травм и поражением нервной системы. Центр реабилитации – во Львове. Но когда Ромашевские узнали о стоимости курса, поняли – не вытянут: Виктория еще не успела оформить временную прописку и несколько месяцев не получала выплаты на детей. А муж потерял работу и так и не нашел новую.

Тогда супруги стали общаться на форумах с родителями, у которых дети также больны ДЦП. Выяснили, что существует благотворительный фонд Ахметова, и позвонили на горячую линию Гуманитарного штаба «Поможем» при Фонде с просьбой о денежной помощи.

…На днях Даниил прошел две процедуры во Львове. По словам Виктории, уже сейчас есть безусловный эффект, видимый для заботливого материнского глаза: малыш ходит, держа родителей за руки, а его общее состояние улучшилось.

– Все, что я могу сказать сейчас, – огромное спасибо, – говорит Виктория. – Спасибо львовским врачам, которые лечат Даниила, и спасибо Ринату Ахметову за то, что его Фонд существует и реально помогает людям. Знаете, сейчас по телевизору показывают всякое – но надо понимать, что это политика. Когда мы получили финансовую поддержку от Гуманитарного штаба, то, честно говоря, были в приятном шоке. Нам оплатили весь курс лечения. И еще хочу поблагодарить координаторов Штаба. Кажется, они совсем не спят и работают круглосуточно: я могла чуть ли не ночью звонить девушке, которая нас «вела» – помогала готовить нужные документы и так далее.

Женщина рассказывает, что и в Тернополе, и во Львове ее семью принимают с невероятной теплотой, а все языковые проблемы считает надуманными. К тому же, на Западной Украине очень красиво. Но у Виктории Ромашевской есть одна заветная мечта: вернуться домой, и чтобы Даниил был здоровым, а Донецк – мирным.