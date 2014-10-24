Гуманитарный штаб Ахметова обеспечил месячную дозу инсулина для дончан с диабетом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", начиная с 30 сентября, Гуманитарный штаб Рината Ахметова бесплатно обеспечивает жителей Донецкой области, которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом, препаратами инсулина. На сегодняшний день препараты получили 1163 жителя Донецкой области. Всего же для региона Гуманитарный штаб Рината Ахметова закупил и поставил 15 тысяч ампул с препаратом на сумму около 1,4 млн. грн.

До конца месяца Штаб планирует еще одну поставку в 15 тысяч ампул. Потребность сформирована на основании данных Управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, эндокринологов Донецка, Краматорска и Мариуполя.

Выдача лекарств проводится с понедельника по пятницу в трех городах Донецкой области – в Краматорске, Мариуполе и Донецке - согласно заявкам граждан на «горячую линию» 0800 509 001 Гуманитарного штаба Ахметова. Жители других населенных пунктов могут приехать и получить препарат в этих городах по предварительной записи. Для этого нужно оставить заявку на «горячую линию». Также препараты инсулина доставляют адресно в специальных контейнерах тем, кто не может самостоятельно добраться до пунктов выдачи.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.