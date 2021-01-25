Блогер из Австралии Джессика Худ поделилась действенным советом, как сделать секс регулярным.
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Худ на своей странице в Instagram рассказала, что мужчинам стоит укладываться в 2-часовое окно, если они хотят регулярно заниматься сексом, пишет Men 24.
Как попасть в "золотой" промежуток времени для регулярного секса
- Секс по графику
Сразу же отметим, что это правило касается большей части пар с маленькими детьми. Но его можно использовать всем, ведь определенная закономерность наблюдается во всех без исключения парах.
Поэтому, по мнению Худ, нужно успеть заняться сексом со своей возлюбленной до 21:30. Почему? А потому, что в 21:29 твоя жена начнет рассказывать, насколько она устала и будет зевать. Поэтому ты не упустишь подходящий момент, пытаясь соблазнить свою возлюбленную.
- В чем кроется секрет
Блогер рассказала, что после укладывания детей спать в 19:30, у нее остается несколько часов бодрости. В это время она, как правило, убирает в доме, моет посуду или готовит еду на следующий день. Поэтому ближе к 22:00 она настолько утомляется, что единственное, чего она желает, – пойти спать. Воспользуйся этим своеобразным графиком, чтобы у вас обоих была возможность заниматься регулярно сексом.
А после этого можешь с чистой совестью помочь своей жене по дому. Тем более, что ученые доказали: мужчины, которые моют посуду, имеют больше шансов на регулярный секс.
Джессика, собственно, призывает мужчин помогать своим женам по дому. Это позволит не только регулярно заниматься сексом, но и поддерживать искру между вами обоими. И в таком случае уже не будет возникать стереотипных мыслей, связанных с тем, что интимная жизнь с рождением ребенка куда-то исчезает. Она есть, если не лениться делить обязанности поровну.
"К тому же нет ничего сексуальнее, чем мужчина, который моет посуду и нарезает бутерброды. Особенно, если он это делает без рубашки", – резюмировала Джессика Худ.
Так что прислушайся к совету блогерши. Помогай своей любимой по дому, а также не забывай пользоваться правилом 2-часового окна. И будет вам обоим неземное наслаждение.
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