Современный ритм жизни делает все возможное для того, чтобы из него исчезал секс. Что же тогда делать тем парам, которые не готовы отказываться от интима?

Блогер из Австралии Джессика Худ поделилась действенным советом, как сделать секс регулярным.

Читайте такжеМинимум трижды в неделю: эксперты назвали пользу от регулярного секса

Худ на своей странице в Instagram рассказала, что мужчинам стоит укладываться в 2-часовое окно, если они хотят регулярно заниматься сексом, пишет Men 24.

Как попасть в "золотой" промежуток времени для регулярного секса

Секс по графику

Сразу же отметим, что это правило касается большей части пар с маленькими детьми. Но его можно использовать всем, ведь определенная закономерность наблюдается во всех без исключения парах.

Поэтому, по мнению Худ, нужно успеть заняться сексом со своей возлюбленной до 21:30. Почему? А потому, что в 21:29 твоя жена начнет рассказывать, насколько она устала и будет зевать. Поэтому ты не упустишь подходящий момент, пытаясь соблазнить свою возлюбленную.

В чем кроется секрет

Блогер рассказала, что после укладывания детей спать в 19:30, у нее остается несколько часов бодрости. В это время она, как правило, убирает в доме, моет посуду или готовит еду на следующий день. Поэтому ближе к 22:00 она настолько утомляется, что единственное, чего она желает, – пойти спать. Воспользуйся этим своеобразным графиком, чтобы у вас обоих была возможность заниматься регулярно сексом.

А после этого можешь с чистой совестью помочь своей жене по дому. Тем более, что ученые доказали: мужчины, которые моют посуду, имеют больше шансов на регулярный секс.

Джессика, собственно, призывает мужчин помогать своим женам по дому. Это позволит не только регулярно заниматься сексом, но и поддерживать искру между вами обоими. И в таком случае уже не будет возникать стереотипных мыслей, связанных с тем, что интимная жизнь с рождением ребенка куда-то исчезает. Она есть, если не лениться делить обязанности поровну.

"К тому же нет ничего сексуальнее, чем мужчина, который моет посуду и нарезает бутерброды. Особенно, если он это делает без рубашки", – резюмировала Джессика Худ.

Так что прислушайся к совету блогерши. Помогай своей любимой по дому, а также не забывай пользоваться правилом 2-часового окна. И будет вам обоим неземное наслаждение.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН