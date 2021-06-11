За последние 10 лет секс изменился больше, чем за предыдущие пару столетий.

С каждым днем наша жизнь меняется в разные стороны. Это касается и интима.

Журналисты собрали пять самых увлекательных фактов об эволюции секса, которые, вполне возможно, даже улучшат вашу интимную жизнь, пишет Cosmo.

Появились десятки видов сексуальности

Автосексуалы, гиносексуалы и грейсексуалы существовали еще на заре цивилизации. Только тогда никто не занимался изучением этих видов сексуальности и не принимал позицию даже тех, кого возбуждают представители его же пола. Большой рывок в этом плане сделали психологи и сексологи начала 21-го. И сегодня, благодаря их исследованиям существует около двух десятков видов сексуальности.

Демисексуалов и сапиосексуалов становится все больше

Первым в сексе важны эмоции и психологическая близость с партнером, вторым - его интеллектуальные данные. Более того, эти факторы настолько играют роль, что люди могут годами не заниматься любовью, если не видят достойного претендента или не имеют с ним необходимого контакта. Исследователи Университета Западной Австралии уверены, что сегодня сапиосексуалы составляют 10% населения планеты.

Почти 10% людей используют смартфоны в постели

Безусловно, это негативно влияет на качество их интимной жизни. Во-первых, так тяжелее сосредоточиться на процессе, расслабиться и получить удовольствие. Во-вторых, приходится больше стараться, чтобы достичь оргазма. В-третьих, ну это же жутко бесит.

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Поэтому предлагаем наложить на смартфоны в постели вето и сделать все возможное, чтобы в следующий раз специалисты Университета Вирджинии сказали, что количество пар, отказавшихся от скроллинга и переписок во время секса, значительно возросло.

Мужчин все чаще возбуждает натуральность

Поэтому последнее время так много трендов на нюдовый макияж, легкую прическу и оверсайз. Конечно, дизайнеры и стилисты учитывают не только мужское мнение, но и позицию девушек насчет любых течений. Но то, что этот факт играет роль, — однозначно. Также натуральность повлияла на то, что даже голливудские звезды отказываются от лазерной эпиляции, бритья подмышек и использование косметики в повседневной жизни. Да что там говорить, если небольшой животик, растяжки на бедрах и отсутствие осиной талии практически в моде.

Мужчинам в сексе важны эмоции партнерш

Это приятная правда, которую обязательно нужно взять на вооружение и научиться проявлять свои чувства во время секса. Это и заводит парня, и помогает понять, что он все делает правильно. Более того, американские исследования недавно опубликовали увлекательную статистику: если показать парням только обнаженные части женского тела и обнаженную девушку, которая улыбается и заигрывает взглядом, они выберут последнее.

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Автор: Иван Бойко