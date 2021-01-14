Большинство мужчин не слишком озабочены тем, чтобы доставить своей сексуальной партнерше максимальное удовлетворение от полового акта. Однако ученые пришли к выводу, что в результате этого они многое теряют, поскольку женские оргазмы имеют положительное воздействие на здоровье мужчин.
Читайте такжеНазваны пять секс-трюков, которые сделают мужчину твоим навекиИсследования показали, что самая высокая самооценка среди мужчин наблюдается у тех, чьи женщины регулярно испытывают оргазм. Более того, гармоничные половые акты в целом положительно влияют на мужскую психику и эмоциональное состояние, передает medikforum.
"Результаты исследования показали, что оргазмы женщин являются стимулятором деятельности для мужчины", - рассказала ученый из США Сара Чедвик.
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