Исследования показали, что самая высокая самооценка среди мужчин наблюдается у тех, чьи женщины регулярно испытывают оргазм.

Большинство мужчин не слишком озабочены тем, чтобы доставить своей сексуальной партнерше максимальное удовлетворение от полового акта. Однако ученые пришли к выводу, что в результате этого они многое теряют, поскольку женские оргазмы имеют положительное воздействие на здоровье мужчин.

Читайте такжеНазваны пять секс-трюков, которые сделают мужчину твоим навекиИсследования показали, что самая высокая самооценка среди мужчин наблюдается у тех, чьи женщины регулярно испытывают оргазм. Более того, гармоничные половые акты в целом положительно влияют на мужскую психику и эмоциональное состояние, передает medikforum.

"Результаты исследования показали, что оргазмы женщин являются стимулятором деятельности для мужчины", - рассказала ученый из США Сара Чедвик.

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Автор: УНИАН