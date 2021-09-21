Мужчины любят глазами, а женщины готовы пойти на многое, чтобы завоевать своего мужчину: делать роскошные прически, сногсшибательным маникюр и педикюр, ну и конечно же освоить технику макияжа.
Как утверждают визажисты, чтобы понравится мужчине, необязательно красить губы алым цветом помады. Достаточно знать несколько главных приемов в мейк-апе, которые нравятся мужчинам.
- Черные стрелки
Многие мужчины сходят с ума от черных и аккуратных стрелок. С ровным тоном кожи и черными стрелками на веках вы точно сможете завоевать своего мужчину.
- Однотонная кожа лица
Не все женщины могут похвастаться здоровой и ровной кожей лица. Но это не означает, что вы не сможете завоевать своего мужчину. Достаточно воспользоваться качественным BB-кремом, который выровняет тон лица, делает кожу сияющей и здоровой. Несовершенства лучше точечно маскировать при помощи корректоров или консилеров. Но никаких плотных тональных средств!
- Натуральные оттенки в макияже
Почти многих мужчин привлекают женщины, которые используют натуральные оттенки косметики. Подчеркивайте веки натуральными тенями: нюдовыми, пудрово-розовыми или персиковыми. Если хотите соблазнить мужчину, тогда никаких ярких теней для век!
- Нежные smoky eyes
Дымчатый макияж – один из самых соблазнительных по мнению мужчин (хотя едва ли кто-то из них сможет определить его). Однако он довольно темный, и не каждая женщина готова выходить на улицу в дерзком образе. Можно заменить темно-серые и черные оттенки теней на более мягкие и благородные – золотисто-оливковые. Для этого вам понадобятся тени трех близких оттенков – от совсем светлого до темного.
- Естественный цвет губ
Некоторым мужчинам нравятся женщины с красной помадой, но в основном они предпочитают натуральные и естественные цвета. Можно просто подчеркнуть губы с помощью питательного бальзама.
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- Натуральные и аккуратные брови
Мужчинам нравятся в женщинах натуральные брови. Конечно это не означает, что не нужно их выщипывать. Необходимо регулярно ухаживать за их формой.
- Легкое свечение кожи
Мужчины буквально сходят с ума, когда у женщин кожа лица в буквальном смысле сияет. А добиться такого свечения можно с помощью хайлайтера.
Не забудьте и про румянец. Лучше всего если его оттенок будет розовато-бежевым, нанесите его на скулы, на переносицу и под подбородок. Так, вы придадите лицу эффект скульптурности.
Естественность – вот что привлекает мужчин. Однако это, конечно, не значит, что ходить нужно вообще без макияжа. Главное в этом деле не переборщить!
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