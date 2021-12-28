Авторы исследования определили область мозга, которая связана с прикосновениями к женским гениталиям.

Чем чаще женщины занимаются сексом, тем это полезнее для развития их мозга.

К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Клиники Шарите в Германии, пишет medikforum. В частности, они нашли доказательства того, что активно занимающиеся секс женщины развивают свой мозг лучше.

Авторы исследования определили область мозга, которая связана с прикосновениями к женским гениталиям. Она была развита лучше у тех, кто чаще занимался интимом. В исследованиях участвовало более 20 взрослых женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

Читайте такжеГинеколог рассказала, что делать, если женщине не удается забеременеть

В ходе эксперимента им специально стимулировали клитор, а затем сканировали мозг с помощью функциональной МРТ. Стимуляцию осуществляли с помощью специального прибора в виде небольшого круглого предмета, который вибрировал 8 раз по 10 секунд с 10-секундными перерывами. Также все участницы этого эксперимента рассказали о том, как часто они занимались сексом за последний год.

Результаты визуализации подтвердили, что соматосенсорная область коры головного мозга активировалась у каждой женщины при вибрации устройства. После этого исследователи измерили толщину этой области мозга и обнаружили, что она больше у женщин, которые чаще занимались сексом. А увеличение этой области мозга явно говорило о положительных процессах развития всего органа мышления.

Вас также могут заинтересовать новости: