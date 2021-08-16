Заниматься незащищенным сексом - не лучшая идея, стоит об этом помнить всегда!

Незащищенный секс - не лучшая идея, особенно, если речь идет о случайных партнерах. Однако многих интересует, какие шансы выше: забеременеть или заболеть?

Эксперты утверждают, что сравнивать шансы на возможность беременности и риск подхватить венерическое заболевание – все равно, что сравнивать зеленое с соленым, пишет MAXIM. Вроде бы и там и там мы имеем дело с сексом, но надо принимать во внимание множество разнообразных факторов.

Во-первых, следует помнить, что шансы на беременность зависят от того, находится ли женщина в этот момент в периоде овуляции и в какой именно момент менструального цикла был секс.

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Во-вторых, заразность венерического заболевания зависит от вида инфекции, от того, в какой стадии находится болезнь, и от того, принимает ли носитель лекарство. К тому же нужно учитывать, что некоторые ЗППП легче переходят от мужчины к женщине, чем наоборот. Например, герпес и ВИЧ проще передаются от партнера к партнерше.

Так вот, после незащищенного секса, выше шансы забеременеть или заболеть:

в случае разового незащищенного сексуального контакта между мужчиной и женщиной, находящейся за 1-3 дня до овуляции, шансы на беременность равны 21-25%;

в любой другой период зачатие может наступить лишь в 5% случаев (в среднем).

А вот что врачебная статистика говорит о вероятности подхватить ВИЧ при тех же обстоятельствах (разовый контакт без презерватива):

Риск составляет 0,08% при вагинальном сексе и до 1,4% – при анальном. В этом случае мы говорим о риске женщины заразиться от мужчины. Риск, что партнер заразится от партнерши, немного ниже.

Риск 0,08% – это данные по европейским странам. При большем количестве инфицированных в регионе (стране) будет выше и риск.

И хоть шансы как забеременеть, так и заразиться – не так уж высоки. У вас есть все шансы попасть в эту статистику. Поэтому настоятельно рекомендуем пользоваться контрацептивами во время секса с новым партнером.

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Автор: Иван Бойко