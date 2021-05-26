Множественный оргазм - не миф, а талантливая игра партнера на твоих «волшебных кнопках», точнее говоря, эрогенных зонах.
На практике от 10 до 20% женщин ни разу не испытывали даже обычного оргазма, не говоря уже о многократных повторениях. Счастливицы, которые наслаждаются множественной разрядкой, составляют до 42% половозрелого женского населения. Но при правильной стимуляции ты можешь увидеть небо в алмазах не раз и даже не два. Позиция играет в этом не последнюю роль.
Читайте такжеЭффект омоложения: ученые назвали весомую причину заниматься сексом хотя бы трижды в неделю (18+)Базовое правило: нужен любящий и заинтересованный партнёр, который стремится доставить вам максимум удовольствия и не спешит с собственным оргазмом (или быстро восстанавливается и готов продолжать снова через 5 минут, пока вы ещё не остыли). Холодный эгоист или суетливый торопыга в этом деле не помощники.
Предлагаем три подходящих секс-позы, которые помогут тебе испытать множественный оргазм, пише Cosmo.
- Триумфальная арка
Партнер ложится на спину, а ты располагаешься над ним на четвереньках так, чтобы клитор находился аккурат над его лицом. Хорошенько упрись ладонями в пол и прогни спину, как кошка — по мере того, как он ласкает тебя языком, ты без труда сможешь варьировать интенсивность давления, меняя угол движением бедер.
- Принцесса на горошине
Мы уже писали о том, как обычная подушка может превратить нормальный секс в абсолютно потрясающий – всего то нужно подложить ее себе под бедра. В данной позиции ты становишься на четвереньки, подмостив под таз подушку или валик, а партнер располагается сзади, как в догги-стайл. Таким образом, он получает возможность глубокого проникновения и стимуляции твоей точки G, а ты можешь дополнительно тереться клитором о подушку. Win-win!
- Трение-скольжение
Адаптация классической миссионерской позы основана на технике коитального выравнивания, при которой партнер располагается над тобой так, чтобы его лобковая кость могла стимулировать твой клитор. Еще один важный и пикантный момент — попробуй не разводить ноги, а наоборот плотно их сдвинуть — такая мелкая деталь, а ощущения совсем другие.
Секс: новости на тему
- Покажи характер: топ-4 удобные позы для секса с доминированием (фото 18+)
- Регулярно и с удовольствием: названы четыре важных момента о частоте секса (18+)
- Совмещаем приятное с полезным: топ-5 поз с использованием спортинвентаря во время секса (фото 18+)
- Память на всю жизнь: топ-5 советов для лучшего минета (18+)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram