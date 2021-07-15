Коронавирус оказывает влияние на сексуальную активность человека.
Такое мнение высказал врач, эксперт в области сексологии Евгений Кульгавчук. Врач объяснил, почему вследствие перенесенного COVID-19 могут возникать определенные проблемы интимного характера. В частности, специалист отметил, что коронавирус способен "отключить" либидо, поскольку, являясь полиорганным заболеванием, он снижает общий энергетический потенциал организма.
"В неблагоприятный период сексуальная функция, как правило, уменьшается и уходит на второй план", - пояснил Кульгавчук.
Он уточнил, что такой механизм срабатывает, поскольку природа стремится не допустить зачатия в неблагоприятных условиях, которые повышают риск появления нездорового потомства.
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Также, добавил врач, при заражении коронавирусом происходит повреждение клеток Лейдига, ответственных за производство тестостерона - гормона, который "дирижирует" сексуальной сферой и во многом определяет сексуальные возможности, передает nashamama.
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