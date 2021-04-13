А вы задумывались над тем, какая поза в сексе позволяет получить максимум удовольствия? А какую позицию обожает ваша половинка?

Медицинский портал DrEd.com провел опрос среди своих пользователей, касавшийся их сексуальных предпочтений. В опросе приняли участие более 2000 тысяч человек (обоих полов), живущих сексуальной жизнью.

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Среди множества разных вопросов, касающихся интимной жизни опрошенных, был вопрос и о любимой позой. К всеобщему удивлению, на первое место вышла поза «мужчина сзади»: она названа самой популярной, причем и у мужчин, и у женщин, пишет Maxim.

Оказалось, женщины такие же поклонницы позы «мужчина сзади»! Приятный сюрприз.

Предлагаем ознакомиться с рейтингом других поз в порядке убывания:

Мужчина сзади

Миссионерская

Наездница

Ноги на плечах

69

Лежа на боку

Наездница задом наперед

Оральный секс

Анальный секс

Секс на столе

Обрати внимание на то, что «секс на столе» - последний в списке сексуальных приоритетов у обоих полов. И это при том, что, согласно опросу «Какой секс вы бы хотели попробовать?», секс на столе — на первом месте. Видимо, впившаяся в ягодицу вилка и скинутая со стола банка с малосольными огурцами навсегда отбивает у нас тягу к кухонным приключениям.

Понятное дело, что все мы разные. У каждого свои предпочтения и подходы к вопросу секса. Конечно же, лучше экспериментировать с позами и изучать предпочтения своей половинки. Также стоит и не забывать о том, что во время секса хорошо должно быть вам обоим!

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Автор: Иван Бойко