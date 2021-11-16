Отмечается, что женщины реже по сравнению с мужчинами достигают оргазма во время секса.

Большинство украинок хотя бы раз в жизни имитировали оргазм - признались в этом 64% респонденток.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research, пишет Радио НВ.

Согласно опросу, среди мужчин этот процент составляет 23%.

Кроме того, женщины реже по сравнению с мужчинами достигают оргазма во время секса, отмечается в выводах исследования. Лишь 35% респонденток указали на оргазм во время каждого полового акта против 78% среди мужчин.

Вместе с тем 64% участников опроса указали на удовлетворенность своей сексуальной жизнью. Больше всего сексуально недовольных людей (44%) - среди возрастной группы 18-24.

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При оценке себя и своего партнера в роли сексуального партнера респонденты преимущественно использовали высокие оценки. Среди опрошенных женщин оказалась склонность хуже оценивать себя как сексуальную партнершу. А участники опроса, что сексуально недовольны, дают более низкие оценки как себе, так и своему партнеру.

Сбор информации осуществлялся путем самозаполнения анкет в мобильном приложении. Целевая группа исследования - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тысяч человек и более. Количество результативных интервью - 1099. Период опроса - 29 октября 2021 года, 19:00 - 21:30.

Выводы исследования основываются на субъективных ответах респондентов и могут несколько не совпадать с реальной картиной.

Напомним, как писал УНИАН, психолог-сексолог Лилия Вдовенко рассказала, что интим без оргазма может угрожать очень плохими последствиями для нашего здоровья. И это не фейковые страшилки, а научно доказанные факты.

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Автор: Виолетта Орлова