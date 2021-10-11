Врачи объяснили такой феномен гиперреактивностью матки женщины, в которой каждый раз развивается сразу по две яйцеклетки.

В США муж и жена стали родителями трех пар близнецов подряд в течение пяти лет.

Как сообщает Daily Mirror, семья 32-летней Джолин Макки и 33-летнего Эндрю Макки из Нью-Йорка увеличилась с шести до восьми человек, после того как у них родилась третья пара близнецов в августе 2021 года.

"Я и представить не могла, что стану многодетной матерью. Я думала, у меня будет один или два ребенка", — призналась женщина.

Макки сказала, что все дети прекрасно ладят между собой, и она ни за что не хотела бы, чтобы их было меньше.

Так же женщина отметила, что, когда узнала, что беременна третьей парой близнецов, поняла, что это ее судьба.

"Я думала, что в третий раз ребенок точно будет один, но, когда выяснилось, что их снова двое, врач был не меньше шокирован, чем мы. Он сказал, что никогда такого не видел за 25 лет практики", — поделилась воспоминаниями многодетная мать.

Врачи объяснили такой феномен гиперреактивностью матки женщины, в которой каждый раз развивается сразу по две яйцеклетки.

Напомним, как писал УНИАН, жительница казахстанского города Уральск, 29-летняя Лилия Коновалова родила близнецов – дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца.

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Автор: Виолетта Орлова