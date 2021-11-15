Азартным пассажирам предлагают вылететь с аэродрома и ближе познать тело друг друга прямо в самолете.

В США одна из авиакомпаний начала осуществлять частные авиарейсы для пассажиров, которые хотят разнообразить свою интимную жизнь и заняться сексом в воздухе.

Для желающих получить невероятное удовольствие от пикантного путешествия создали романтические условия.

Как рассказывают на сайте компании, пассажирам предлагают вылететь с аэродрома и опознать поближе тело друг друга прямо в самолете, пока пилот пролетает мимо живописных мест. Путешествие завершится на том же аэродроме, что и началось.

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Полет длится 1-1,5 часа, одновременно участвовать в нем могут до шести человек. Стоимость - 2 тысячи долларов. Из удобств есть двуспальная кровать и подушки.

Компания обещает полную конфиденциальность. Пилот не видит, что происходит в салоне и сидит в наушниках с шумоподавлением.

Напомним, как сообщал УНИАН, несколько лет назад стюардесса Хизер Пул написала книгу о работе в авиакомпании и рассказала о предпочтениях пассажиров, которые занимаются сексом в самолете.

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Автор: Виолетта Орлова