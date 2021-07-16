Эксперты утверждают, что женщины с высокой степенью точности определяют отношение мужчин к случайному сексу по форме лица, а все из-за пандемии.

В США ученые узнали, что женщины могут с высокой степенью точности предсказывать отношение мужчин к случайным сексуальным контактам. Все благодаря выражениям лица представителей сильной половины человечества.

Исследователи из Университета Маккуори установили, что женщины с высокой степенью точности определяют отношение мужчин к случайному сексу по форме лица. Результаты наблюдения опубликовали на портале Phys, пишет maximum.fm.

Отметим, что глобальная пандемия оказала огромное влияние на жизнь людей во всем мире. Поэтому исследователи основное внимание уделяли влиянию пандемии на социосексуальность, то есть степень открытости людей к случайным половым связям. Некоторые исследования ранее показывали, что женщины стали менее склонными к таким отношениям, а интерес мужчин к случайному сексу не изменился.

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Но могут ли мужчины и женщины глядя на лица друг друга предположить, насколько они склонны к таким контактам? Исследователи провели с помощью специального опросника по социосексуальности 103 молодых респондента. Эта анкета оценивала то, насколько человек открыт для случайных половых связей в периоды вне пандемией. Всех добровольцев сфотографировали, а затем 65 человек смотрели на их фотографии и делали предположения на основе лиц о том, насколько эти люди готовы к случайному сексу.

Мужчины при рассматривании женских фотографий ничего угадать не смогли, и точность их оценок не отличалась от статистической погрешности. А вот женщины с удивительной точностью сопоставляли социосексуальных мужчин на фотографиях с их результатами в анкетах. Они почти всегда определяли правильно, склонен ли мужчина к случайному сексу, а не к долгосрочным отношениям, просто взглянув на его лицо.

Выяснилось, что у любителей случайного секса: более широкое пространство между глазами и более широкое лицо в целом, широкий нос, сильная линия подбородка и тонкие губы.

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Автор: Иван Бойко