В Украине 14 февраля было официально зарегистрировано 426 браков.
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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Отмечается, что 102 пары решили не ждать установленного срока и пожениться по упрощенной процедуре – в рамках проекта "Брак за сутки".
Всего 14 февраля больше всего молодоженов зарегистрировали брак в Винницкой и Хмельницкой областях – 53 и 41 пара соответственно.
Кроме того, в День святого Валентина в Украине было официально зарегистрировано 10 браков с иностранцами.
Напомним, по данным платформы Opendatabot Количество браков в Украине уменьшилось втрое за последние 30 лет, до 168 тысяч пар в год.
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