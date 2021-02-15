В этот день больше всего молодоженов зарегистрировали брак в Винницкой и Хмельницкой областях

В Украине 14 февраля было официально зарегистрировано 426 браков.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Отмечается, что 102 пары решили не ждать установленного срока и пожениться по упрощенной процедуре – в рамках проекта "Брак за сутки".

Всего 14 февраля больше всего молодоженов зарегистрировали брак в Винницкой и Хмельницкой областях – 53 и 41 пара соответственно.

Кроме того, в День святого Валентина в Украине было официально зарегистрировано 10 браков с иностранцами.

Напомним, по данным платформы Opendatabot Количество браков в Украине уменьшилось втрое за последние 30 лет, до 168 тысяч пар в год.

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Автор: УНИАН