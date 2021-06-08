Сексологи неоднократно говорили о том, что одной из наиболее популярных субкультур является БДСМ. Согласно данным Pornhub, в 2020 году Украина вошла в топ-15 стран по интересу к данному направлению. Поэтому за последние несколько лет в столице открылись несколько клубов с подобной тематикой. И планируется открытие еще одного.
"Это будет закрытый клуб для поклонников БДСМ-культуры. Место для желающих попробовать новое, пощекотать нервы, приобщиться к БДСМ-культуре правильно и безопасно. Пространство, в котором люди смогут открыто проявлять и реализовывать свои фантазии, – рассказывает Олег Соколов, собственник BiBar. – Это место про эстетику, красоту и шоу. Мы привыкли ассоциировать БДСМ исключительно с навязанной порноиндустрией картинкой: боль, кровь и насилие. На самом деле это про чувственность и эмпатию, про принятие своих "демонов" и умение не стесняться своих желаний. Все, что происходит в БДСМ-практиках, происходит по обоюдному согласию. А BiBar – это территория, где гость сможет посмотреть шоу, аналогов которым в Украине нет, и при желании поучаствовать в перформансах".
Одно из главных правил таких мест – это запрет на фото- и видеосъемку, что гарантирует каждому гостю конфиденциальность и безопасность. При этом в меню таких заведений не только охладительные напитки и еда, но флагелляция (порка), шибари (искусство фиксации тела), фут-фетиш, БДСМ-чаепитие и ряд других эротических фантазий и сценариев.
"Человек выздоравливает, давая волю своей сексуальности" – с этим утверждением Зигмунда Фрейда сложно поспорить, – говорит собственник BiBar. – И шанс раскрыть свою чувственность, открыть для себя мир новых удовольствий и практик у киевлян и гостей столицы появится уже очень скоро".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Добавь огня: топ-5 горячих секс-поз, когда он сверху (фото 18+)
- Подготовьтесь к экспериментам: топ-8 поз для секса стоя (18+)
- По собственному желанию: топ-5 лучших поз для соло-секса (18+)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram