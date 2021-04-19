Каждый человек индивидуален и сексуальные аппетиты у всех разные. Кому-то не хватает секса несколько раз в день, а кого-то вполне удовлетворяет секс раз в год. Но ученым удалось найти среднее значение даже в таком индивидуальном деле, как сексуальные запросы.
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Как пишет Maxim, исследователи из Университета Миссиссоги, что в канадской провинции Онтарио, выяснили, сколько раз в среднем счастливые люди занимаются сексом. Чтобы вывести среднее значение, им пришлось досконально изучить анкеты, включавшие результаты психологических тестов, 25 510 человек в возрасте от 18 до 89 лет.
Оказалось, что самые счастливые люди, чьи анкеты принимали участие в исследовании, занимаются сексом раз в неделю.
«Считается, что частые половые контакты делают человека счастливее, — спешит развенчать социальные мифы глава исследования, психолог Эми Мьюз. — Наше исследование доказало, что количество контактов не повышает настроения. Достаточно заниматься сексом раз в неделю, сохраняя таким образом связь с партнером, и оставаться счастливым человеком».
Так что, когда в следующий раз попытаешься поднять себе настроение частыми половыми связями, хорошенько подумай, сделает ли это тебя счастливее. И только потом бросайся в пучину разврата.
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