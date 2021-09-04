Снижение уровня стресса и тревожности, хороший сон, повышение самооценки - то, что можно получить благодаря сексуальным контактам и наслаждению.

Сегодня празднуют Всемирный день сексуального здоровья. По этому поводу в Министерстве здравоохранения рассказали украинцам в чем заключается польза секса.

В сообщении Минздрава на странице в соцсети отмечается, что сексуальное здоровье — это не только об отсутствии половых болезней, но и об эмоциональном благополучии.

Секс может быть разным: быстрым, медленным, страстным, нежным, чувственным, глубоким, поверхностным, веселым. Несмотря на разнообразие в сексуальной жизни, остаются факты, которые свидетельствуют о пользе секса для человеческого организма.

"Люди, которые имеют регулярную половую жизнь, имеют более высокий уровень сопротивляемости организма неинфекционным заболеваниям. Благодаря изменению биохимических процессов во время возбуждения и полового акта укрепляется иммунная система", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве отметили, что регулярный секс повышает сексуальную энергию и способствует увеличению полового влечения. У женщин во время секса улучшается вагинальное кровоснабжение, эластичность влагалища. Секс способствует улучшению самочувствия, притоку энергии и положительным эмоциям. Благодаря ему укрепляются и поддерживаются в тонусе мышцы тазового дна — это улучшает контроль над мочеиспусканием и мочевым пузырем.

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Секс способствует снижению артериального давления и является методом профилактики возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Например, по результатам исследований, мужчины, которые имели половые отношения по крайней мере два раза в неделю, имеют вдвое меньшую вероятность наступления смерти от сердечных заболеваний, чем мужчины, половые отношения которых имели нерегулярный характер.

"К тому же секс может быть альтернативной формой физическим упражнениям, однако подчеркиваем, что он не заменяет необходимость в достаточной продолжительности физической активности. Во время секса человек тратит около пяти калорий в минуту", - рассказали в Минздраве.

Вагинальная стимуляция у женщин может блокировать хроническую боль в спине и ногах, уменьшить менструальные боли, неприятные ощущения при артрите, а также головную боль.

Есть также опосредованная взаимосвязь влияния секса на вероятность возникновения рака предстательной железы у мужчин. Речь идет именно о регулярной эякуляции.

Снижение уровня стресса и тревожности, хороший и качественный сон, повышение самооценки и тому подобное — то, что можно получить благодаря сексуальным контактам и наслаждению. Интересным и полезным является то, что после оргазма выделяются эндорфины, которые еще именуют "гормонами счастья" и дофамин, который вызывает ощущение радости и эйфории.

"Важно помнить главное правило безопасного секса - он должен происходить по добровольному и осознанному согласию партнеров и быть защищенным", - подытожили в Минздраве.

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Автор: Иван Бойко