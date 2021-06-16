Летом секс может приносить не только удовольствие, но и дискомфорт. В таком случае эксперты советуют подготовиться к процессу заранее.
Исследования показывают, что летом повышается либидо и занятия сексом становятся настоящим испытанием на выносливость для многих пар.
Британское издание Red magazine опубликовало 6 правил, которые желательно соблюдать во время летнего секса.
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- Секс в прохладном душе или ванной
Там будут комфортнее, чем в жаркой спальне. Оптимальная для вашего тела температура подарит приятные ощущения. Можно принять контрастный душ вместе, а затем перейти в другую комнату.
- Ограничьте прикосновения друг к другу
Выбирайте комфортное положение в процессе секса, где будут ограничены прикосновения с кожей друг друга, чтобы организм не нагревался. Такие позы обеспечат больше дыхания и меньше контакта с партнером.
- Попробуйте игры со льдом
Многие пары используют лед во время прелюдии. Если вы еще не играли со льдом в процессе секса – стоит попробовать, ведь экстремальный холод подарит новые ощущения.
- Охладите комнату перед сексом
Включите вентилятор или кондиционер, можно просто открыть окно и проветрить, чтобы было больше кислорода.
- Охладите помещение или постель
Перед сексом застелите охлажденное одеяло и простынь – это подарит незабываемые ощущения. Можно попробовать заняться сексом на полу с плиткой, на мраморной лестнице в доме или возле других холодных поверхностей, которые помогут остыть. Но не нужно перебарщивать, ведь разогретый организм можно легко простудить, даже летом.
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