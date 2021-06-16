Специалисты утверждают, что летом либидо повышается. А чтобы получить удовольствие и разнообразить ощущения, стоит подготовиться к близости заранее.

Летом секс может приносить не только удовольствие, но и дискомфорт. В таком случае эксперты советуют подготовиться к процессу заранее.

Исследования показывают, что летом повышается либидо и занятия сексом становятся настоящим испытанием на выносливость для многих пар.

Британское издание Red magazine опубликовало 6 правил, которые желательно соблюдать во время летнего секса.

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Секс в прохладном душе или ванной

Там будут комфортнее, чем в жаркой спальне. Оптимальная для вашего тела температура подарит приятные ощущения. Можно принять контрастный душ вместе, а затем перейти в другую комнату.

Ограничьте прикосновения друг к другу

Выбирайте комфортное положение в процессе секса, где будут ограничены прикосновения с кожей друг друга, чтобы организм не нагревался. Такие позы обеспечат больше дыхания и меньше контакта с партнером.

Попробуйте игры со льдом

Многие пары используют лед во время прелюдии. Если вы еще не играли со льдом в процессе секса – стоит попробовать, ведь экстремальный холод подарит новые ощущения.

Охладите комнату перед сексом

Включите вентилятор или кондиционер, можно просто открыть окно и проветрить, чтобы было больше кислорода.

Охладите помещение или постель

Перед сексом застелите охлажденное одеяло и простынь – это подарит незабываемые ощущения. Можно попробовать заняться сексом на полу с плиткой, на мраморной лестнице в доме или возле других холодных поверхностей, которые помогут остыть. Но не нужно перебарщивать, ведь разогретый организм можно легко простудить, даже летом.

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Автор: Иван Бойко