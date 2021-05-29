Хочешь удивить своего мужчину и заставить вашу сексуальную жизнь заиграть новыми красками? Мечтаешь, чтобы он думал и фантазировал только о тебе? Тогда ты пришла по адресу.

Секреты роковых женщин сводятся к одному: они знают, как удивить мужчину в постели, и не дают своему возлюбленному заскучать.

Предлагаем тебе ознакомься с несколькими идеями, которые помогут тебе поразить даже самого опытного партнера, пишет Cosmo.

Смени локацию

Как насчет отложить привычный секс в постели на потом и предложить своему мужчине исследовать вашу квартиру в поисках новых мест? Может, вам стоит заняться этим прямо на кухонном столе или найти новое применение стиральной машинке (выключенной!)? Если же все это вы уже опробовали, то есть еще масса вариантов: романтичный секс в бассейне, страстный на заднем сидении машины или экстремальный в примерочной магазина.

Сделай ему эротический массаж

Вместо привычных прелюдий предложи сделать ему расслабляющий массаж. Зажги ароматические свечи, используй эфирные масла или средства с афродизиаками. Двигайся нежно и неторопливо, постепенно добавляя элементы эротики. Ты удивишься, но такой массаж возбудит его не хуже ласк и поцелуев!

Фантазируй вслух

Не секрет, что мужчинам нравятся раскрепощенные девушки. Так что удиви его и порассуждай вслух о своих сексуальных фантазиях. Твои откровения способны нешуточно завести мужчину!

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Но не говори того, чего не хочешь на самом деле — если мужчина согласится, будет довольно неловко!

Прочь рутину

Занимаетесь сексом в строго отведенное время, которое чуть ли не прописано в твоем ежедневнике? Настало время немного сменить график! Разбуди его минетом, присоединись к нему в душе или набросься на него, пока он готовит завтрак. Твой мужчина будет приятно удивлен!

Закупись игрушками

Отличный способ разнообразить вашу сексуальную жизнь — сделать ему сюрприз и купить несколько сексуальных игрушек. Если ты не уверена в том, что ему нравится, начни с беспроигрышного варианта — наручников, повязок на глаза, плетки… Результат порадует вас обоих!

Поиграй с ним в кошки-мышки

Многих мужчин сводит с ума, когда девушки начинают сопротивляться, предлагая им увлекательную игру в охотника и жертву. Сопротивляйся его желанию, провоцируя его проявлять все большую настойчивость и добиваться тебя! Однако не перегни палку, а то он действительно может подумать, будто ты ничего не хочешь.

Поменяй роль

Мужчины любят спонтанность. Подогрей его интерес и сделай то, чего он от тебя совсем не ожидал. Ты всегда держалась с ним ласково и скромно? Выйди из этой роли и превратись в страстную, раскованную хищницу! Разумеется, не нужно делать того, что тебе претит, но если тебе давно этого хотелось, то не стесняйся — после такого перевоплощения он точно будет фантазировать только о тебе!

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Автор: Иван Бойко