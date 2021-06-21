Эксперты утверждают, что летний всплеск либидо у людей связан с выработкой гормона серотонина.

Лето - жаркая пора. Эксперты утверждают, что летом улучшается не только настроение, но и либидо. Как выяснилось, для этого есть весомые медицинские показатели.

Как пишет MAXIM, доктор медицинских наук Гарвардской медицинской школы Ашвини Надкарни утверждает, что летний всплеск либидо у людей связан с выработкой гормона серотонина, который особенно активно появляется в человеческом организме под ярким солнцем.

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«Серотонин заставляет нас не только радоваться жизни, но и испытывать желание заниматься сексом», — со знанием дела сообщил Надкарни.

Кроме того, так же играет свою роль и количество одежды. Как писали мы ранее, одним из способов сделать сексуальную жизнь ярче и интереснее специалисты назвали купание голышом. По их словах, это позволяет людям «почувствовать себя живыми».

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Автор: Иван Бойко