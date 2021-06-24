Вне зависимости от причины, подтолкнувшей мужчин к измене, 68% из них таки испытывают чувство вины и понимают, что поступают, как минимум, непорядочно.

Измена - это слово звучит страшно, не говоря уже о том, как больно переживать ее преданному партнеру.

Часто в этом обвиняют банальную пресыщенность супруга/бойфренда сексом со своей девушкой/женой и невозможностью противостоять физическому влечению к третьей особе.

Тем не менее, результаты нового исследования, проведенного психологом Гарри Ньюмэном, автором книги «Правда об измене», меняют представление о причине проблемы. Ньюмэн опросил более 200 неверных парней и мужей, чтобы узнать, что именно подтолкнуло их к измене. И то, что он услышал, оказалось весьма неожиданным.

Издание Business Insider, опубликовавшее результаты исследования, пишет: 48% неверных мужчин говорят, что изменили своей половине из-за «эмоциональной неудовлетворенности».

Читайте такжеПсихологи назвали типы людей, которые больше всего подвержены изменамВот что на этот счет говорит доктор Ньюмэн: «Мужчины намного более чувствительные существа, чем может показаться на первый взгляд, и чем воспринимает их общество. Они нуждаются в похвале и восхищении, ну а если недополучают этого в семье, пытаются найти на стороне», передает cosmo.com.ua.

Как оказалось, необходимую похвалу и признание представители сильного пола могут получить в офисе — именно поэтому более 40% измен случаются с коллегами по работе.

Еще более шокирующим «открытием» этого исследования является то, что физическая привлекательность женщины, с которой мужчина изменяет, как правило, не играет никакой роли. То есть парень может жить с вылитой Скарлетт Йоханссон, но изменить ей с Вупи Голдберг. 88% опрошенных изменщиков признались, что любовница была гораздо менее привлекательной, нежели их жена или постоянная подруга.

Но, вне зависимости от причины, подтолкнувшей мужчин к измене, 68% из них таки испытывают чувство вины и понимают, что поступают, как минимум, непорядочно.

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Автор: Иван Бойко