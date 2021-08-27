Соблюдение средиземноморской диеты поможет избавиться от импотенции. Это связано с тем, что мужчины, имеющие повышенное артериальное давление, вдвое чаще сталкиваются с импотенцией.

Средиземноморская диета, в которой минимум красного мяса, колбасы и сосисок, положительно влияет на состояние мужчин с эректильной дисфункцией.

Как показало исследование ученых из Университета Афин, соблюдение средиземноморской диеты поможет избавиться от импотенции. Это связано с тем, что мужчины, имеющие повышенное артериальное давление, вдвое чаще сталкиваются с импотенцией, чем их ровесники с нормальным давлением. Ученые из Греции решили выяснить, можно ли влиять на показатели давления за счет изменений в диете. Выяснилось, что это также оказывает воздействие и на эректильную дисфункцию.

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В ходе эксперимента 250 мужчин среднего возраста начали придерживаться средиземноморской диете, за их здоровьем внимательно следили. Наиболее четко выполнявшие рекомендации по питанию мужчины улучшили показатели кровотока, уровня холестерина в крови и, тем самым, добились более выраженной эрекции. Ученые наблюдали за преимуществами употребления различных уровней средиземноморской диеты в борьбе с импотенцией, профилактикой болезней сердца и снижения показателей артериального давления, пишет medikforum со ссылкой The Daily Mail.

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета включает большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых, оливкового масла, орехов и морепродуктов. В ней содержится низкое количество молочных продуктов и ограниченный объем красного мяса.

Что такое импотенция

Импотенция возникает в момент неспособности мужчины достичь состояния эрекции или удержать его достаточно долго для завершения полового акта. Наиболее распространена импотенция среди мужчин старше 40, но она затрагивает представителей всех возрастов.

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Автор: Иван Бойко