Одинокие женщины красятся очень ярко, в то время как занятые или замужние стараются избегать чрезмерно большого количества макияжа на лице.

Ученые и психологи пришли к выводу, что женщины, состоящие в отношениях, заметно меняются внешне.

Есть несколько неочевидных вещей, которые нравятся мужчинам в женщинах. Это означает, что длительные серьезные отношения могут сделать женщину более привлекательной в глазах сильного пола.

Макияж

Одинокие женщины красятся очень ярко, в то время как занятые или замужние стараются избегать чрезмерно большого количества макияжа на лице. Если вы видите женщину, которая практически всегда красится очень сдержанно, скорее всего, она замужем или давно в отношениях.

Прическа

Когда женщина одна, она старается более творчески подходить к выбору прически. Она делает различные укладки, окрашивает волосы в необычные цвета. В длительных отношениях она этого обычно не делает.

Состояние тела

Девушки и женщины, состоящие в отношениях, чаще бывают не слишком стройными, потому что меньше следят за фигурой. С другой стороны, существуют исследования канадских ученых, которые утверждают, что важно учитывать ее предыдущее состояние. Если женщина всегда следила за фигурой, то она может временно перестать. Если она никогда не следила за своей внешностью, наличие мужчины может стимулировать ее начать ходить в спортзал. Словом, в этом плане женщины часто поступают по-разному. Важно знать, какой женщина была до отношений.

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Одежда и духи

Исследования показали, что женщины, которые находятся в поисках партнера, гораздо чаще надевают яркую одежду, а также пользуются духами. С появлением мужчины палитра может не меняться, но стиль меняется. Глубокие вырезы и короткие юбки исчезают. Им на смену приходит облегающая одежда. Исследования говорят о том, что женщины часто начинают забывать об использовании духов или запахи становятся более сдержанными.

Все описанные выше действия очень сильно меняют женщину. Ученые считают, что в целом отношения снижают внешнюю привлекательность женщины. Это довольно ожидаемо, ведь поиски второй половинки прекращаются, поэтому смысла выглядеть ярко и привлекательно нет.

Однако все вышеописанное не оттолкнет мужчин и не превратит красавицу в серую мышь, поэтому не стоит бояться, что отношения негативно скажутся на женской красоте. Самое главное для женщины - избегать неочевидных ошибок, которые превращают ее в старую: эти ошибки действительно могут навредить, пишет Ukr.Media.

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Автор: Виолетта Орлова