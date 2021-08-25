Новое исследование британских ученых говорит о пользе более свободной одежды.

Оксфордские ученые выяснили, что у мужчин, которые носят трусы-шорты, сперматозоиды лучше, чем у тех, кто носит плавки.

В новом исследовании приняли участие 656 мужчин из супружеских пар с диагнозом "бесплодие". Мужчины сообщали, что именно за последние три месяца они носили чаще: "семейные" или плавки. А ученые проанализировали их сперму: экспертов волновала концентрация сперматозоидов, их количество и подвижность.

Оказалось, что у любителей семейных трусов качество спермы было выше. "Высокая температура мошонки снижает выработку спермы", сказала Лидия Мингез-Аларкон, научный сотрудник Гарвардского университета и ведущий автор исследования.

Читайте такжеОзвучен рейтинг надежности самых популярных методов контрацепции"Когда человек носит тесную одежду, яички прижимаются к телу, и поэтому постоянно находятся в тепле. А, поскольку их температура в норме на 2-3 ° С ниже температуры тела, это приводит к снижению количества сперматозоидов", - пояснила ученый.

При этом авторы отметили, что у их исследования есть ограничения:

- Осталась неизвестной точная причинно-следственная связь между типом нижнего белья: оно отразило только корреляцию.

- Неизвестны также и точные причины бесплодия у пар, принявших участие в эксперименте. Возможно, в некоторых случаях дело было не в сперме, а в здоровье женщины.

- Мужчины самостоятельно указывали тип нижнего белья, который они носили. А значит, возможны погрешности в расчетах, передает nashamama.com.

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Автор: Иван Бойко