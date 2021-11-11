Существуют данные, указывающие на связь между возрастом отца и риском развития аутизма у ребенка.

У мужчин, как и у женщин, также тикают биологические часы. Согласно исследованию Ратгерского университета (США), отцовство после 40 лет негативно сказывается на здоровье партнера и потомства.

Ученые выяснили, что женщины рискуют "заработать" такие осложнения от беременности, как гестационный сахарный диабет, преждевременные роды и преэклампсию. Кроме этого, выявлен высокий риск мертворождений на поздних сроках беременности, а также развития у детей врожденного порока сердца и "волчьей пасти". По словам специалистов, по мере взросления у детей взрослых родителей повышается вероятность развития аутизма, онкологических заболеваний, а также психических и когнитивных расстройств.

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Кроме этого, автор исследования Глория Бахманн отмечает, что, по мере старения мужчины, в сперме могут происходить неблагоприятные изменения, которые затем влияют на ДНК потомства. Так, шизофрения может быть диагностирована у одного из 141 ребенка, возраст отца которого не превышал 25 лет. Тем временем у родителей старше 50 лет этот показатель составляет один на 47. Также, существуют данные, указывающие на связь между возрастом отца и риском развития аутизма у ребенка.

Специалисты советуют мужчинам, которые откладывают создание семьи, подумать о здоровье потомства, и заморозить (криоконсервировать) сперму до достижения 45 лет, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова