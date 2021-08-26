В исследовании американский ученых приняли участие 300 мужчин, состоящих в постоянных отношениях. Их возраст составлял от 18 до 65 лет.

Ощущение чувства сильного сексуального влечения со стороны партнерш для мужчин является более важным, чем было принято считать.

К такому выводу в своем исследовании пришли ученые из США. В сексуальных отношениях есть некоторые гендерные нормы, в соответствии с которыми мужчины отвечают за сексуальное желание женщины и являются инициаторами секса. Теперь исследование, которое опубликовано в Journal of Sex & Marital Therapy, показало, что большинство мужчин (95%) считают чувство желанности со стороны партнерш крайне важным для сексуального опыта. A 88% говорят, что их партнерши могут делать вещи, помогающие мужчинам чувствовать себя более желанными.

До этого было принято считать, что для мужчин это не имеет большого значения – главное, чтобы желанными ощущали себя женщины.

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Большинство исследований на тему секса было сосредоточено на важности чувства желанности для сексуального возбуждения женщины. То есть именно женщины должны были ощущать себя желанными со стороны мужчин, а не наоборот. Противоположному аспекту уделялось незначительное внимание, только несколько научных работ касались тех чувств, которые мужчина испытывает по поводу собственной желанности в глазах женщин.

В исследовании приняли участие 300 мужчин, состоящих в постоянных отношениях. Их возраст составлял от 18 до 65 лет, а продолжительность отношений - от 7 месяцев до 45 лет. В онлайн-анкетах мужчин спрашивали, какое значение для них имеет желанность со стороны партнерш. Также их просили описать, что женщины делают для того, чтобы мужчина ощущал себя желанным, и что они могут сделать для этого. Почти все мужчины указали, что для них имеет определяющее значение, насколько желанными они являются со стороны женщин, передает medikforum.

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Автор: Иван Бойко