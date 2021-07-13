Мнения мужчин и женщин разошлись.

Австралийские ученые выяснили, что мужчины с продолговатым лицом и большими глазами, а также женщины с тонкими чертами лица и маленькими глазками считаются более развратными.

Об этом пишет The Daily Mail.

Однако это восприятие с точки зрения мужчин, а не женщин, утверждают авторы исследования.

В ходе исследования эксперты спрашивали гетеросексуальных мужчин и женщин об уровне их "социосексуальности" – готовности к случайному сексу.

Читайте также"Я боюсь секса": сексолог рассказала, что такое эротофобия и откуда она появляетсяУчастников также сфотографировали и показали фотографии группе участников противоположного пола, чтобы они могли рассуждать только о внешности.

Ученые обнаружили, что мужчины, которые были более открыты к случайному сексу, обычно имели продолговатые лица, более высокий лоб, более длинные носы и большие глаза. Женщины определили эти черты как индикаторы интереса мужчинами.

Однако мужчины ошибочно воспринимали меньшие, более тонкие женские лица с меньшими глазами и губами как показатель открытости последних к случайному сексу.

Таким образом мнения мужчин и женщин разошлись. Исследование показывает, что женщины умеют точно определять физические характеристики мужчин, которые указывают на готовность к половому акту на одну ночь.

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Автор: Иван Бойко