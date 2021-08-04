Стоны – своеобразная форма общения во время секса, утверждают эксперты. И именно благодаря им можно определить степень удовлетворенности партнера.

Ученые уделяют немало внимания, исследуя оргазмы и другие аспекты нашей сексуальной жизни. Но есть одна неотделимая часть интимной близости, которую почему-то мало вспоминают. Речь идет о стонах.

Подчеркнем, что звуки - отличный источник сексуального возбуждения, но надо также понимать, что это не какая-то особенность людей. Многие наши родственники-приматы также выдают их, особенно самки, пишет 24 канал со ссылкой на Men's Health. В этом случае стоны или крики любого рода, связанные с сексуальным удовлетворением, означали стремлением самки привлечь больше самцов в период возможного оплодотворения.

Однако справедливо ли это утверждение в отношении людей? Мы растем под сильным влиянием сексуального поведения, которое мы часто видим в порно или фильмах с элементами эротики. И хотя со временем мы обнаруживаем, что настоящий секс – не то, что можно наблюдать в фильмах, некоторые из этих форм поведения остаются в памяти надолго.

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В порно эти стоны часто преувеличены, театральны. Они предназначены для возбуждения воображения зрителя, а не самих участников процесса. В вашей же спальне все по-другому.

Стоны – форма общения без слов между партнерами, когда дело доходит до секса. Своими стонами, их частотой и интенсивностью мужчина и женщина говорят друг другу о своей степени удовольствия от процесса.

Часто, мужчины воспринимают стоны как своеобразное "согласие на удовольствие". А еще они служат руководством для синхронизации оргазмов.

Кроме того, есть исследования, подтверждающие, что такие звуки и вздохи во время секса облегчают вентиляцию легких. А это, в свою очередь, влияет на расслабление и облегчает достижение оргазма.

Порой, стоны приносят нам еще больше сексуального удовлетворения. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале социальных и личных отношений еще в 2012 году, невербальное общение во время секса напрямую связано с повышением сексуальной самооценки и большим удовольствием.

К каким бы выводам не приходили ученые, ясно одно: хороший секс просто обязан сопровождаться стонами - их интенсивность, частота, а главное искренность позволяет убедиться, что мы все делаем правильно.

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Автор: Иван Бойко