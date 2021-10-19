Любовь может влиять на иммунную систему, увеличивая ее сопротивляемость к болезням.

Не только поцелуи и объятия влияют на здоровье человека. Лишь один облик любимого человека способен улучшить самочувствие.

Любовь снижает уровень кровяного давления, уменьшает боль и препятствует возникновению аллергической реакции.

Ученые из Университета Западной Вирджинии в Калифорнии обследовали влюбленные пары и обнаружили, что нежные чувства ко второй половинке заставляют одновременно работать 12 отделений мозга. Любовь может влиять на иммунную систему, увеличивая ее сопротивляемость к болезням. Так при исследовании 50 женщин, оказалось, что те, кто влюбился в течение последних трех лет, имели более крепкую иммунную систему.

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Также влюбленность способствует уменьшению боли. Это заметили исследователи Стэнфордского университета в Калифорнии. Они сканировали мозг человека, а на руке в это время был зонд, который нагревался. Параллельно испытуемому показывали разные фотографии и, когда на экране появлялся любимый человек - на 40% уменьшалась боль. При одном виде второй половинки вырабатывается дофамин - гормон удовольствия и окситоцин - гормон привязанности. Такой же гормональный "коктейль" производит женщина во время родов. Это позволяет ей с минимальной болью перенести тяжесть родового процесса.

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Автор: Виолетта Орлова