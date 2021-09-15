Для исследования были выбраны 100 мужчин. Возраст всех респондентов варьировался от 18 лет и старше.

Исследователи из американского института имени Кинси, который специализируется на изучении человеческой сексуальности, гендера и репродукции, решили исследовать каких женщин боятся мужчины.

Для исследования были выбраны 100 мужчин. Возраст всех респондентов варьировался от 18 лет и старше.

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В процессе наблюдений врачи зафиксировали, что юноши до 24 лет не хотят начинать романтические отношения с более опытными в сексе женщинами. Ученые объяснили это тем, что на подсознательном уровне молодые ребята боятся опозориться.

Молодые люди в возрасте от 25 лет, наоборот, отдают предпочтение тем девушкам, которые имели много половых партнеров.

После 40 лет для мужчин главным является получение удовольствия от секса, пишет nashamama.

Ранее ученые из Университета Афин исследовали, что соблюдение средиземноморской диеты помогает избавиться от импотенции. Это связано с тем, что мужчины с высоким кровяным давлением в два раза чаще сталкиваются с импотенцией, чем их сверстники с нормальным давлением. Ученые из Греции решили выяснить, можно ли влиять на показатели давления за счет изменений в диете. Выяснилось, что это также влияет и на эректильную дисфункцию.

Автор: Виолетта Орлова