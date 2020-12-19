С помощью таких развлечений вы точно сможете удивить свою вторую половинку.

Добавить разнообразия в сексуальные отношения вам помогут настольные игры для взрослых, которые внесут в вашу жизнь яркие краски и незабываемые эмоции.

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В этих играх нет ничего сложного, зато ощущения останутся очень приятные, пишет Обозреватель.

Сексополия

В коробке игры вас ожидает множество компонентов. Например, нежное перышко, мягкая повязка, лубриканты и т.д. Так, вы по очереди со своим партнером бросаете кубики и движетесь по игровому полю. Большинство клеток, на которые вы будете попадать – это определенные активы, которые вы можете приобрести. Когда ваш партнер будет попадать на это место, нужно будет выполнить определенное задание.

Фанты

Игра заключается в выполнении заданий, написанных на карточках-фантах, при этом роли определяются жеребьевкой. Она имеет четыре уровня: белый, желтый, розовый и красный, что определено цветом фантов. Чем темнее фант, тем "горячее" задание.

In LOVE

В процессе игры вы вытягиваете карточки из колоды, в которых будут указаны задания. По очереди бросая игральные кости, вы будете брать карты из разных игральных колод, посвященных горячим тематикам.

Правда или дело

Вы по очереди спрашиваете другу у друга: "Правда или дело?" Если ваш партнер выбрал "правду" – он/она тянет стик и отвечает на вопрос с красной стороны, например: "Если бы ты мог выбрать сексуальный наряд, что бы это было?". Если выбрал "дело" – тянет стик и выполняет задание, указанное на фиолетовой стороне, например исполнить танец живота.

Ты+я

По очереди вы вытаскиваете карточки и отвечаете на указанные в них вопросы. Колода "Расскажи" – это вопросы о вас, на которые требуются только правдивые ответы. Вопросы из стопки "Угадай" касаются вашего спутника жизни, на них вы должны будете попытаться дать правильный ответ.

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Автор: УНИАН