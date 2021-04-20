И правду говорят: путь к сердцу любимого мужчины лежит через его желудок. А как оказалось не только к сердцу. Узнай, чем накормить любимого, чтобы повысить его потенцию.

Если хочешь улучшить свою интимную жизнь, чтобы все важные органы стремились вверх, вслед за настроением и уголками губ, задумайся, правильно ли ты кормишь своего мужчину. Ведь, как не крути, от того, что он ест, во многом зависит ваше общее счастье.

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Не зря существует целый список продуктов-афродизиаков, которые напрямую влияют на мужскую силу. Предлагаем топ-10 из них, а твое дело – включать их в рацион своего парня.

Главные продукты-афродизиаки для мужчин:

Орехи и семечки. Растительный белок, который в них содержится, быстро усваивается и дает мужчине много сил, выносливости и уверенности в себе. Для усиления потенции подходят кедровые орешки, миндаль, фундук, тыквенные семечки и даже просто грецкие, так как содержат полезные аминокислоты и витамины.

Авокадо. Этот своеобразный плод способен стимулировать потенцию и повышать настроение. В нем содержится большое количество жирных кислот, благодаря чему организм наполняется энергией за считанные минуты. А сочетать его можно со многими ингредиентами в салате, только желательно без майонеза.

Морепродукты. Наиболее известные — это мидии, креветки и, конечно же, модные во все времена устрицы, которые обожал сам Казанова. Морепродукты прекрасно повышают потенцию, кроме того, регулируют работу репродуктивной системы и защищают от раннего возникновения простатита.

Лососевые. Содержащиеся в этой рыбе кислоты омега-3 повышают уровень дофамина, который стимулирует половое влечение и усиливает оргазм.

Банан. Не удивляйся, этот милый фрукт на самом деле - замечательный афродизиак. Из-за большого содержания сахара он улучшает настроение, а витамин В и калий поддерживают здоровье гормональной системы, увеличивают либидо и повышают сексуальное влечение.

Инжир. Это не только сильный афродизиак, но и хороший способ избавиться от проблем с потенцией. Благодаря калию, магнию, железу, натрию и кальцию организм успешно решает проблемы с потенцией.

Зелень. Особенно в этом смысле полезен шпинат, так как он богат на цинк, витамин В6 и фолиевую кислоту. Это сочетание целебно влияет на выработку половых гормонов и усиливает страсть.

Черный шоколад. Этот десерт издавна известен как любовное средство. Все дело в том, что фенилэтиламин в составе какао-бобов возбуждает сексуальную фантазию и повышает половое влечение.

Еще одна сладость, которая в сочетании с имбирем помогает мужчине повысить потенцию. Уровень тестостерона поднимется, а еще эта смесь снижает подверженность стрессам, из-за которых именно и появляются проблемы с потенцией.

Сыр. Регулярно корми утром любимого порцией свежих сырников, и вскоре ты почувствуешь на себе приятные перемены.

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Автор: Григорий Бондарь