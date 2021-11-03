Существует множество интересных фактов о половых органах женщин, которые многие даже не слышали. Предлагаем познать тайны женского тела.

Многие девушки плохо знают свое тело, в частности - свои половые органы. Хотя и ученые достигли не значительного успеха в этом вопросе. К примеру, клитор эксперты "нашли" только в 2009 году, а сегодня науке все еще не под силу разгадать загадку точки G и то, как у женщин работает струйный оргазм.

Предлагаем вам наиболее интересные факты о влагалище, которые многие даже не слышали.

Точка G – миф

Большинство сексологов на консультациях учат пациенток находить точку G, которой на самом деле нет. В 2017 году американские ученые опубликовали в Национальной медицинской библиотеке результаты гинекологического исследования. Они провели вскрытие 13 женщин разных возрастов, чтобы выяснить, действительно ли существует точка G, пишет OBOZREVATEL.

Кроме клитора, уретры и стенок вагины, не обнаружили никаких уплотнений. В мире проводилось более 100 таких опытов за последние 60 лет, однако никто не смог официально подтвердить существование этой эрогенной зоны.

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Стоит добавить, что клитор не состоит из одной внешней "горошины", а располагается глубоко внутри. Именно трение его ответвлений о влагалище и отвечает за более интенсивные оргазмы у женщин.

У пениса и влагалища одинаковое происхождение

Эмбрионы мальчика и девочки до 9 недели внутриутробного развития обладают одинаковыми половыми органами. Только с четвертого месяца у плода начинает формироваться головка члена или клитор с половыми губами.

Во время возбуждения вагина удлиняется

В спокойном состоянии длина влагалища женщины примерно 7-15 сантиметров. Но во время возбуждении верхняя часть удлиняется, а матка "уходит" глубже, чтобы появилось место для большего проникновения. Это подтвердили и некоторые исследования.

Менструации могут спасать жизнь

Ученые проводят экспериментальные исследования со стволовыми клетками менструальной крови, которые в будущем смогут спасать жизни тяжелобольных пациентов с сердечной недостаточностью. Кровяными выделениями во время менструаций можно "дорастить" мышечные клетки сердца.

Разные виды оргазмов

Порнофильмы искажают наше восприятие о женском оргазме, поэтому мало кто знает, что "разрядка" у женщин бывает совершенно разной: короткой, спокойной, более мощной и продолжительной. Из-за комплексов, навязанными "порностандартами" женщины стали часто имитировать оргазм во время секса с мужчиной.

Влагалище самоочищается

Многие девушки стремятся избавиться от своего естественного вагинального запаха. Важно знать, что такая косметологическая процедура, как "очищение" влагалища, может навредить и привести к молочнице или другим неприятным женским заболеваниям. Даже обычное мыло нарушает чувственную микрофлору, не говоря уже о специальных средствах, парфюмированных спреях и прочем.

Травмы во время родов

Статистика свидетельствует, что каждые третьи роды становятся причиной разрывов влагалалища или требуют хирургического разреза. Большинство девушек боятся рожать именно по этой причине. Но гинекологи успокаивают, что ткани влагалища из-за активного кровоснабжения регенерируются очень быстро, поэтому кожа на женских половых органах заживает в два раза быстрее, чем на других частях тела.

Напомним, ранее специалисты из Шеффилдского университета (Англия) опровергли миф о том, что клитор является единственным органом, предназначенным исключительно для удовлетворения.

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Автор: Виолетта Орлова