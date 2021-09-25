Такие препараты должны быть подобраны врачом, после проведения необходимого обследования.

Каждая женщина должна знать, что нельзя принимать гормональные контрацептивы, которые подошли ее подруге, или которые посоветовали в аптеке. Гормональные препараты должен подобрать гинеколог, руководствуясь показаниями ваших анализов.

Миф о влиянии гормональных контрацептивов на вес, конечно, возник не просто так. Первые оральные контрацептивы на фармацевтическом рынке очень часто провоцировали набор массы тела, что напрямую было связано с повышенной дозировкой эстрогенов.

Современные средства контрацепции содержат дозировку эстрогена, уменьшенную практически вдвое. Именно поэтому, лишние килограммы как побочный эффект проявляется в редких случаях, и чаще всего это связано с такими факторами:

накопление лишней жидкости в организме.

усиление аппетита

некорректно подобранный препарат.

Если женщина с момента начала приема орального контрацептива столкнулась с беспричинным набором массы тела, ей рекомендовано обратиться к врачу гинекологу для замены препарата на другой, либо для выяснения причины сложившейся ситуации.

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Как и любые медикаменты, контрацептивы имеют показания, противопоказания и, конечно, индивидуальное воздействие на организм. Препараты должны быть подобраны врачом, после проведения необходимого обследования. Только в этом случае женщина может быть уверена, что прием контрацептива не повредит ни весу, ни здоровью в целом.

Кроме того, не стоит забывать о проведении планового ежегодного обследования, при длительном употреблении гормональных средств контрацепции, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова