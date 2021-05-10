И речь пойдет вовсе не о богатых и мегасексуальных.

Ученые американского Национального центра биотехнологической информации провели исследование и выяснили, что самые мощные оргазмы женщины получают с теми мужчинами, которые обладают чувством юмора.

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Об этом сообщает Мaxim.

Опрос проводился среди 103 женщин, которые ведут активную половую жизнь. Большинство женщин сказали, что главная черта в мужчине - это чувство юмора. По их мнению, чем более остроумен мужчина, тем он сексуально привлекательнее.

И заметьте, что на первом месте у женщин вовсе не внешность или деньги.

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Автор: Диана Могилевич