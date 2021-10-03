Первое, что может отвлекать женщину от интимных мыслей, это странный стон партнера.

Женщинам, как и мужчинам, нравится секс, особенно когда партнер проявляет инициативу и креатив. Однако, как бы сильно женщина ни любила мужчину и интим с ним, иногда ее мысли во время секса вовсе не об этом.

Первое, что может отвлекать женщину от интимных мыслей, это странный стон партнера.

Второе - мысли о том, что пора заняться спортом и записаться в спортзал.

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Еще могут прийти мысли о потребностях детей. О любимом вазоне и о том, что о нем надо лучше заботиться. О необходимости сделать ремонт, или о том, что бы приготовить на ужин. Или о делах на работе.

Также от интима могут отвлечь мысли о знаменитостях и их пристрастиях в сексе.

А еще женщине в голову могут прийти мысли о неудобстве позы в сексе, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова