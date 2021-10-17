Некоторые люди мастурбируют каждый день или чаще, чем раз в день, а кто-то делает это один раз в месяц или один раз в год.

Мастурбация – часть здоровой сексуальной жизни. Для многих первым сексуальным опытом становится именно она, а не контакт с партнером.

Хотя люди могут не хотеть говорить о мастурбации, стесняться нечего. Это делают люди всех возрастов и убеждений. В общем, мастурбировать-нормально, даже если это происходит часто.

Некоторые люди мастурбируют каждый день или чаще, чем раз в день, а кто-то делает это один раз в месяц или один раз в год. Мастурбировать даже несколько раз в день безопасно, независимо от того, случился оргазм или нет. Есть только одно но: если мастурбировать слишком часто, могут болеть гениталии, но это быстро проходит.

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Несмотря на мифы о вреде частой мастурбации, она не имеет вредного физического или эмоционального воздействия, даже если человек делает это часто. Напротив, мастурбация обладает рядом преимуществ для физического и психического здоровья, например может помочь справиться со стрессом и чувствовать себя хорошо в своем теле.

Тем не менее, если человек чувствует, что мастурбация влияет на его социальную жизнь, подвигает секс на второй план или наносит вред гениталиям, в таком случае стоит обратиться к урологу или сексологу.

Иногда из-за агрессивной мастурбации, когда мужчина насильно сгибает половой орган, чтобы прекратить эрекцию, можно сломать член. В этом случае нужно немедленно обратиться к хирургу.

Стоит помнить, что не всем нравится мастурбировать, и нет причин делать этого без желания, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова