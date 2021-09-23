Темперамент женщины не последняя вещь в отношениях с мужчинами. Есть несколько типажей, которые больше всего привлекают мужчин.

Хотя у каждого мужчины свои предпочтения, есть несколько женских темпераментов, которые привлекают их больше всего.

"Девушка-пацанка"

У многих девушек есть период, когда они предпочитают компанию парней а не девушек, но у большинства он заканчивается к подростковому периоду. Но есть и те, кто остается пацанкой и после этого возраста.

Читайте такжеНазваны 5 фраз, которые не стоит говорить жене, если не хотите развода

"Девушка-мамочка"

Для парней, ищущих тихую гавань, более идеального варианта, чем девушка-мамочка не найти. У нее всегда наготове горячий суп, а еще неповторимое умение жалеть и терпеливое отношение к слабостям.

"Девушка-любовница"

Такие девушки полная противоположность девушкам-мамочкам. Их не интересует быт, дом и слабости парней, им больше нужны бурные романы и чувственные наслаждения.

"Девушка-капризный ребенок"

Прочитав эту фразу, скорее всего возникают образы "папика" и его недалекой "дочки". "Хочу айфон", "я что-то нажала и все исчезло" - популярные фразы из их лексикона, а мужчине приятно чувствовать себя самым умным и смелым.

"Девушка-партнер"

Кажется, девушка-партнер - мечта любого мужчины. Она может справиться с проблемами, но, если у нее не получается позовет на помощь, а также подставит свое плечо, если будет нужна ее поддержка, пишет nashamama.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова