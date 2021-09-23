Хотя у каждого мужчины свои предпочтения, есть несколько женских темпераментов, которые привлекают их больше всего.
"Девушка-пацанка"
У многих девушек есть период, когда они предпочитают компанию парней а не девушек, но у большинства он заканчивается к подростковому периоду. Но есть и те, кто остается пацанкой и после этого возраста.
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"Девушка-мамочка"
Для парней, ищущих тихую гавань, более идеального варианта, чем девушка-мамочка не найти. У нее всегда наготове горячий суп, а еще неповторимое умение жалеть и терпеливое отношение к слабостям.
"Девушка-любовница"
Такие девушки полная противоположность девушкам-мамочкам. Их не интересует быт, дом и слабости парней, им больше нужны бурные романы и чувственные наслаждения.
"Девушка-капризный ребенок"
Прочитав эту фразу, скорее всего возникают образы "папика" и его недалекой "дочки". "Хочу айфон", "я что-то нажала и все исчезло" - популярные фразы из их лексикона, а мужчине приятно чувствовать себя самым умным и смелым.
"Девушка-партнер"
Кажется, девушка-партнер - мечта любого мужчины. Она может справиться с проблемами, но, если у нее не получается позовет на помощь, а также подставит свое плечо, если будет нужна ее поддержка, пишет nashamama.
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