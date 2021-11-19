Разные мужчины относятся к своей семейной жизни по-разному, но измена способна разрушить семью.

Несмотря на то, что причина, по которой происходит супружеская измена - одна, путей ее решения несколько. Это связано с типами мужчин. Разные мужчины относятся к своей супружеской жизни по-разному.

Так, например, одним важно чувствовать себя обладателями, в том числе и в сексуальном плане, другим - добытчиками. Есть мужчины, которые живут только из-за телевизора, пива и футбола. Вот тут опасения об измене сведены к нулю, по крайней мере, со стороны мужчины, а есть такой тип мужчин, желающих, чтобы женщина выполняла все его приказы и фантазии.

Добытчик - это мужской тип, для которого важны семья и дом. Мужчина может как проявлять свои чувства бурно, так и не проявлять их вовсе, считая, что за них говорят его поступки. Если мужчина не проявляет своей любви, не говорит о ней, женщина начинает думать, что могла быть измена. Необоснованная ревность и приводит к настоящей измене. Для такого мужчины главное в отношениях с любимой - это романтика. Но иногда он может бояться показаться чересчур чувствительным. Жена должна сама проявлять инициативу.

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Есть мнение, что доверчивые мужчины - самая прекрасная партия в мужья. Но на деле оказывается по-другому. Во-первых, доверительное отношение к своей жене сопровождается аналогичным отношением к другим людям. Такие мужчины считают, что большинство людей бескорыстны. Ждать предательства от такого типажа можно целую вечность. Скорее, супружеская измена произойдет со стороны жены, ведь мягкость характера и отношений в семье может надоесть. Мужчина должен быть сильным.

Это мужской тип, который наиболее склонен к измене. Постоянно ища доказательства неверности жены, муж постепенно убеждает себя в том, что жена его неверна. Ни рациональные доводы, ни убеждения не способны изменить точку зрения мужа. Рубить зло нужно на корню. И если в семье появилась ревность, лучший способ бороться с ней - это любовь. Нужно убеждать мужчину в том, что только он самый дорогой человек. Убеждения должны быть искренними, иначе ревность проявится с большей силой. Как правило, человек, который признается в любви, чувствует себя неловко. Неловкость - это признак искренности.

Обожания и подчинения требуют мужья-повелители, которые относятся к своим женам, как к маленьким дочерям. Основной признак поведения таких мужчин - грубость в интимной жизни и щедрость. Удивительное сочетание несочетаемого объясняется тем, что муж как бы благодарит свою жену за полное подчинение. Для такого мужчины в отношениях с женщиной важно ощущение своей неповторимости. Мужчина искренне верит, что он царь. Главное, что не терпит мужчина - это неповиновения и однообразия. Выполнение этих условий позволит избежать измены в семье, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова