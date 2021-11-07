Ученые исследовали, что выдает симпатию человека к партнеру на первом свидании.

Любовь с первого взгляда можно определить по физиологическим реакциям. При взаимной симпатии у потенциальных партнеров синхронизируются сердечные ритмы и начинают потеть ладони.

К такому выводу пришли нидерландские ученые из Лейденского университета. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

В частности, ученые организовали свидание вслепую, надев на участников очки, которые отслеживали движения глаз, и датчики, анализирующие работу сердца. В эксперименте приняли участие 142 человека в возрасте от 18 до 38 лет. Результаты показали, что люди, которые понравились друг другу, бессознательно копировали жесты, мимику и манеру поведения собеседника. Многие из них начинали так же смеяться, улыбаться и кивать головой.

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По словам исследователей, организм человека таким образом пытается сформировать более прочную связь с потенциальным партнером. Мозг обращает внимание на сигналы идущие от понравившегося человека — расширение зрачков, моргание, покраснение кожи — и обрабатывает их. После этого человек, сам того не осознавая, начинает копировать микровыражение партнера, пишет Ukr.Media.

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Автор: Виолетта Орлова