Когда девушка разговаривает с парнем, как маленький ребенок и думает, что ему это покажется милым, но взамен получает только раздражение, потому что он в этот момент…видит перед собой ребенка.

В то время, как девушка уверена, что выглядит сногсшибательно, проходящие мимо парни морщат нос и уходят. За искаженное представление о сексуальности надо «благодарить» поп-культуру.

О том, что мужчины находят соблазнительным в девушке, а что нет разбиралось издание cosmo.com.ua.

Детский голосок. Девушка разговаривает с парнем, как маленький ребенок и думает, что ему это покажется милым, но взамен получает только раздражение, потому что он в этот момент…видит перед собой ребенка. А этот образ совсем не входит в число сексуальных предпочтений взрослых и психически здоровых мужчин.

Удушливый парфюм. Во-первых, не надо недооценивать силу натуральных феромонов, а во-вторых, разница между легким цветочным ароматом и приторным парфюмерным облаком колоссальна.

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Утиные губы. Селфи-одержимые девушки рано или поздно вырабатывают определенное выражение лица, обязательно подразумевающее губки, сжатые в утиный клювик. Привычка закрепляется и незаметно для самой горе-обольстительницы — она начинает использовать ее и в реальной жизни. А как же естественная, открытая улыбка?

Неудобная обувь. Хуже девушки с утиными губами может быть только девушка, неловко идущая на высоких каблуках. Подобное зрелище вызывает у мужчин только жалость и насмешки, а ведь девушка могла надеть удобные «лодочки» и продемонстрировать свою фирменную летящую походку...

Неуместные «грязные» разговорчики. В красках описать события предстоящей ночи бойфренду может только смелая девушка и то, если знает, как и когда это можно сделать.

Блеск. Немного золотистой пудры на скулы, мерцающего масла на декольте и еще быть может на ноги, чтобы они казались стройнее. Один парень как-то рассказывал, что после свидания с любительницей блеска его руки, волосы, лицо и рубашка сверкали, как крылья сказочной феи из мультика и остаток вечера ему пришлось потратить не на приятные воспоминания о встрече, а на активное отмывание себя от суперстойких косметических блесток.

Злоупотребление алкоголем. Если девушка пьет наравне в с парнем в надежде его впечатлить, то так и случится, только последствия будут прямо противоположными тому, что она ожидала. Лучше заказать бокал вина или стакан колы и наслаждаться общением - фальшивая алкохрабрость к утру пройдет, а с ней испарится и очередной претендент на твое сердце.

Попытка выглядеть в стиле порно-звезды. Такая практика является ошибочной. Лучше помнить, что нет ничего более сексуального, чем естественность. Не забывай об этом, когда в следующий раз решишь уподобиться Саше Грей.

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Автор: Иван Бойко