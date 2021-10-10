В желании доставить мужчине как можно больше наслаждения не стоит забывать о некоторых вещах.

Каждой женщине хочется дать своему мужчине максимум наслаждения и, как правило, особое внимание в этом смысле уделяется его половому органу. Но поскольку у женщин его нет, они могут действовать методом проб и ошибок.

Но, чтобы таких ошибок было меньше стоит помнить, чего с ним делать категорически нельзя.

Первое - это не стоит пускать в ход зубы. Если партнерам нравятся покусывания во время секса в этом нет ничего плохого, Для этого подойдут мочки ушей, плечи, живот, пальцы - у мужчины много мест, которые можно прикусить. Но "там" – не надо. Это вызовет неприятные ощущения и боль.

"Всухую" - если женщина пускаете в ход руки, то стоит не забывать о смазке. Лучше если это будет специальное интимное средство, которое продается на кассе любого супермаркета или в аптеке. Если лубриканта нет под рукой, то подойдут детский крем, вазелин, массажное масло.

Читайте такжеНазваны топ-7 эротических фантазий мужчин и женщинУпражнения на гибкость - мужской половой орган не бумажный мальчик и проверять его гибкость в эрегированном состоянии не стоит. Иначе можно стать героями анекдотов, рассказанных в травмпункте.

Не надо использовать ногти. По той же причине, что и зубы. Пенис - нежный и уязвимый орган, поэтому травмировать его очень легко.

Не торопитесь. Спринтерского забега по оргазму мужчина не оценит. Действуйте медленно, чувственно и нежно.

Уделяйте внимание всему органу. Если зациклиться на одной точке (а это, как правило, головка), значит существенно снизить ее чувствительность. Распределяйте ласки на весь орган.

Берегите мошонку. Слишком сильное и частое воздействие на нее принесет партнеру неприятные ощущения, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова