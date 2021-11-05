Замужество является серьезным и ответственным шагом, но иногда девушки (как, впрочем, и молодые мужчины) относятся к нему легкомысленно.

Развод - не самая приятная вещь. Особенно для тех, кто недавно клялся друг другу в вечной любви. Часто партнеры думают, что лучше бы вообще никогда не встречали друг друга и не женились.

Замужество является серьезным и ответственным шагом, но иногда девушки (как, впрочем, и молодые мужчины) относятся к нему легкомысленно. И потом так же легко разводятся, столкнувшись с первыми трудностями в семейной жизни.

При разводе женщина испытывает сожаление. Также ее беспокоят и другие вещи. Одна из них - что будет с общим ребенком после развода.

Первая мысль, которая приходит в голову женщине, это мысль о том, как будет жить ее ребенок после развода. И неважно, сколько лет ребенку. Сын или дочь, которые стали свидетелями расставания родителей, начинают приспосабливаться к тому, что приходится бегать от папы к маме. Иногда отношения с отцом сходят на нет, и это не может не беспокоить ребенка. Он учится жить в непривычных и сложных для себя обстоятельствах.

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Если разведенной девушке нужно будет пойти на работу, а до этого она сидела дома с малышом, для ребенка это станет еще одним стрессом. Любая мать переживает, как отреагируют на это дети, не отразятся ли изменения в их поведении и психике.

Еще один вопрос - где взять деньги. Разводясь, мужчины и женщины делят имущество. Если кто-то зарабатывал в браке больше, а кто-то меньше, может возникнуть множество спорных вопросов. Женщины часто являются только домохозяйками и мамами, а мужчины оставляют их ни с чем, аргументируя это словами о том, что жена не работала.

Впрочем, подход к финансам в каждой семье разный. Если семейные пары объединяют свои доходы (даже если жена не работает), то после развода приходится делить нажитое.

В любом случае после расставания женщине придется искать работу. Она боится, что не сможет обеспечить себе достойный уровень жизни или вообще устроиться на работу, если до этого сидела дома.

Я совсем одна - и дело даже не в поисках нового партнера, а в том, что женщины, обычно, теряют большую часть своих друзей из-за занятости или рождения ребенка.

Как теперь общаться с бывшим мужем. Редко когда партнерам удается сохранить дружеские отношения. Но если после развода бывшие возлюбленные ненавидят друг друга, а у них есть общие дети, то общаться все равно придется. И это вызывает у женщин тревогу, что понятно. Визиты бывшего мужа не являются поводом для праздника.

А не поспешили ли мы расстаться. Над отношениями нужно работать. Особенно если мужчина и женщина женаты. И, конечно, человека, с которым длительное время живешь под одной крышей, не просто выбросить из головы. После расставания женщины часто думают о том, не приняли ли они поспешного решения. Может, нужно было попробовать еще раз? Но уже слишком поздно.

Как бы ни складывались отношения с мужчиной, женщина должна хорошо обдумать каждый свой шаг, чтобы ни о чем не жалеть. Брак требует терпения, усилий и любви. Впрочем, если женщина чувствуете, что устала от семейной жизни или ее муж абьюзер, то и мучить себя не стоит, пишет Ukr.Media.

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Автор: Виолетта Орлова