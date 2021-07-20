Организаторы утверждали, что картонная кровать может не выдержать вес более чем одного человека, а это, мол, не позволит иметь слишком интимные отношения и усилит социальное дистанцирование на фоне пандемии.

Гимнаст и участник Олимпиады в Токио из Ирландии Рис МакКленаган опроверг "миф" о том, что за картонными кроватями для спортсменов в Олимпийской деревне стоят какие-то скрытые мотивы. И за это получил официальную благодарность от организаторов Олимпиады.

Как пишет ВВС Украина, экологические мотивы были среди приоритетов организаторов Олимпийских игр в Токио: вся электрика поступает из возобновляемых источников, Олимпийский факел был сделан из алюминиевых отходов, а медали - из переработанных гаджетов. Однако между олимпийцами ходили слухи, что за вполне экологичным картоном, из которого сделаны кровати для спортсменов, стоят "антисексовые" намерения.

Организаторы утверждали, что картонная кровать может не выдержать вес более чем одного человека, а это, мол, не позволит иметь слишком интимные отношения и усилит социальное дистанцирование на фоне пандемии. И это несмотря на то, что производители уверяли, что картонная кровать может выдержать вес до 200 кг, а это больше, чем вес любого спортсмена на предыдущей Олимпиаде 2016 года.

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Пол Челимо из команды США написал в соцсетях, что такие кровати "сделаны, чтобы предотвратить близость среди спортсменов". Слухи об установленных организаторами Игр "антисексовых" кроватях не утихали и продолжали распространяться.

Однако 21-летний член команды Ирландии Рис МакКленаган испытал кровать и опроверг эти слухи, а организаторы Олимпиады в Токио поблагодарили его на официальной странице в Twitter. На видео, которое гимнаст разместил в соцсетях, он испытывает собственную картонную кровать, прыгая на ней. Поэтому предположение, что кровати были сделаны так, чтобы распасться "от каких-то резких движений", является "фейком".

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Спортсмен получил ответ "Спасибо за развенчание мифа" с официального аккаунта Олимпиады в Twitter.

Олимпиада в Токио: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко